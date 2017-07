Eckerle ist offizieller Mode-Partner von Hannover 96

Region. Der Männermode-Spezialist Eckerle begleitet Hannover 96 ab sofort als 96-Partner und offizieller Mode-Partner. Als Mode-Partner von Hannover 96 übernimmt Eckerle die Ausstattung des Profikaders und des Trainer- und Betreuerteams zu offiziellen Anlässen abseits des Rasens. Darüber hinaus umfasst das Sponsoringpaket Werberechte in der HDI Arena und gemeinsame Aktionen in der Hannoveraner Eckerle-Filiale. Vermittelt wurde die Kooperation von Lagardère Sports.

„Mit dem renommierten Modehaus Eckerle konnten wir ein national bekanntes Fachgeschäft für Männermode als 96-Partner begeistern. Unsere Spieler machen so sicherlich auch abseits des Rasens eine tolle Figur“, so Martin Kind, Klubchef von Hannover 96.

„Mode und Sport ergänzen sich hervorragend. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass die Mannschaft und das Management von Hannover 96 abseits des Rasens auf unsere Mode-Expertise vertraut und wir den Verein auf dem Weg zu weiteren Erfolgen begleiten können“, sagt Frank Troch, Geschäftsführer von Eckerle.

Christopher Kühme, Geschäftsleiter von Eckerle Hannover, sagt: „Wir freuen uns sehr, zukünftig die Spieler und das Management von Hannover 96 modisch zu beraten und auszustatten. Denn der Verein ist nicht nur ein starker Partner, er verfügt zudem über eine außergewöhnliche Strahlkraft in Hannover und darüber hinaus in ganz Deutschland.“

Zwei Hannoveraner Institutionen

Sowohl Hannover 96 als auch Eckerle sind Institutionen der Stadt Hannover: Der Bundesligist aufgrund seiner sportlichen Erfolge, der Männermode-Spezialist aufgrund seiner Expertise, der die hannoveraner Männer in Stilfragen vertrauen. Sorgfältig ausgewählte, internationale Top-Marken, umfassende Beratung von fachkundigen Mitarbeitern und eine Reihe an exklusiven Serviceangeboten sowie die große Leidenschaft zur Männermode haben Eckerle mit seinen insgesamt elf Geschäften zu einem der größten Männermode-Spezialisten deutschlandweit gemacht.