Erneute Leihe: Gueye wechselt zur VV St. Truiden

Region. 96-Stürmer Babacar Gueye wird auch in der kommenden Spielzeit nach Belgien verliehen. Bis zum Ende der Saison 2017/18 schließt sich der 22-Jährige der VV St. Truiden an.

Gueye steht seit Sommer 2016 bei den Niedersachsen unter Vertrag. Für 96 absolvierte er je zwei Kurzeinsätze in der Liga und im DFB-Pokal. Zur Rückrunde wechselte er auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem, mit dem er die Jupiler League auf dem dritten Tabellenplatz abschloss und den Pokal gewann. Wettbewerbsübergreifend stehen drei erzielte Tore und zwei Assists bei 15 Einsätzen zu Buche. Ligakonkurrent VV St. Truiden, für den der Senegalese künftig auf Torjagd gehen wird, belegte zum Ende der vergangenen Saison Rang zwölf.

Horst Heldt: „Nach guten Gesprächen – auch mit Babas Manager – sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es am sinnvollsten ist, wenn der Junge weiterhin Spielpraxis sammeln wird. Deshalb wird er ein weiteres Jahr in Belgien bleiben.“