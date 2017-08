Erstklassig unterwegs: KombiTicket Vereinbarung zwischen Hannover 96 und dem Großraum-Verkehr Hannover

Region. Fußballfans, die Hannover 96 auch nach dem Wiederaufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga bei den Heimspielen unterstützen wollen, können in der Saison 2017/18 wie gewohnt bequem mit Bus und Bahn anreisen. Das seit Jahren bewährte und beliebte KombiTicket wird es auch in der kommenden Saison geben. Die Eintrittskarten für die Begegnungen in der HDI Arena gelten an den Spieltagen auch weiterhin ab jeweils drei Stunden vor Spielbeginn bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrschein in den Verkehrsmitteln der GVH-Partner (ÜSTRA, regiobus, DB, metronom, erixx und WestfalenBahn) in der zweiten Wagenklasse im Tarifgebiet des GVH.

Diese Regelung gilt für alle 17 Heimspiele der kommenden Erstligasaison ab dem ersten Heimspiel am Sonntag, 27. August, bis zum letzten Heimspiel am 5. Mai 2018. Sowohl die Dauerkarteninhaber als auch alle anderen Fans mit Einzeltickets profitieren von der schon traditionellen Beziehung zwischen Hannover 96 und dem GVH. Besucher können ihr Ticket auch ganz bequem zu Hause als „print@home-Ticket“ im A4-Format ausdrucken.