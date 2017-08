EU-Politik zum Anfassen

Fahrt nach Straßburg im Herbst

Region. Politik konkret erleben – das können Jugendliche von 15 bis 17 Jahren in den kommenden Herbstferien: Von Montag, 2. Oktober, bis Donnerstag, 5. Oktober, bietet das Team Jugendarbeit der Region Hannover eine Fahrt zum Europäischen Parlament in Straßburg an. Es gibt noch freie Plätze, Anmeldungen sind möglich telefonisch unter (0 51 30) 3 76 63 32, per E-Mail: rainer.henschke@region-hannover.de oder im Internet unter www.team-jugendarbeit.de.Per Bahn geht es gemeinsam nach Straßburg, wo zunächst der Besuch des Europäischen Parlaments auf dem Programm steht. Was passiert überhaupt im europäischen Parlament? Wer ist dort vertreten und welchen Einfluss hat das EU-Parlament auf die deutsche Politik? Diese und viele weitere Fragen können direkt vor Ort mit den politischen Vertretern geklärt werden. Im Anschluss bleibt genug Zeit, die sehr gut erhaltene Altstadt von Straßburg zu erkunden und sich vom französischen Flair beeindrucken zu lassen. Die Unterkunft ist nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Gesamtkosten (inklusive Unterkunft, Verpflegung und Fahrt): 180 Euro, Ermäßigungen sind auf Antrag möglich.