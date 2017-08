Gemeinsam kochen

Wettmar. „Kochen und Genießen mit alten Gemüsen“ – zu diesem Thema lädt das Frauenarbeitsteam des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen alle Interessierte am Sonnabend, 26. August, von 10 bis 14 Uhr in das Gemeindehaus der St.-Marcus-Kirche in Wettmar, Hauptstraße 25, herzlich ein. Als Referentin konnte die Kräuterexpertin Christiane Nusche gewonnen werden, die schon im vergangenen Jahr die Teilnehmer des „Kräutertags“ in Fuhrberg begeistert hat. Unter ihrer Anleitung soll gemeinsam ein schmackhaftes Mittagessen mit alten, fast vergessenen Gemüsen zubereitet und gemeinsam gegessen werden. Zur Deckung der Kosten wird ein Betrag von zehn Euro pro Person erhoben, der vor Ort entrichtet werden kann. Da die Teilnehmerzahl begrenz ist, bitten die Veranstalter um eine telefonische Anmeldung bei Heike Ritsche unter Telefon (05 11) 74 36 05 oder bei Dörte Behn-Hartwig, Telefon (0 51 30) 58 24 04.