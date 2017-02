Gilde übernimmt Exklusivpartnerschaft bei 96

Region. Anheuser_Busch InBev (mit der Marke Hasseröder) überträgt ab sofort vorzeitig das Sponsorenpaket bei Hannover 96 an die Gilde Brauerei. Damit gehen alle Leistungen an das Bierunternehmen aus Hannover über. Diese beinhalten neben dem Ausschank in der HDI Arena auch optische Maßnahmen. Die werbliche Sichtbarkeit in der Arena wird zeitnah nach der Übergabe sukzessive umgesetzt.

Für die neue Gilde geht nach eigener Aussage damit ein Herzenswunsch in Erfüllung. Das Hannoveraner Traditionsunternehmen ist ab sofort exklusiver Bierpartner in der HDI Arena. Mit Hannover 96 wurde eine langfristige Kooperation von mindestens viereinhalb Jahren vereinbart.

„In sehr kooperativen und intensiven Verhandlungen wurden die Details in Windeseile festgezurrt und nun wird die Werbung sowie die Logistik in der Arena umgestellt. Ab dem nächsten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld können alle Fans von Hannover 96 wieder ihr Traditionsbier in der Arena genießen“, erklärt Gilde- Geschäftsführer Mike Gärtner.