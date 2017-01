Großer Dank an Lektoren

Im Februar wird der Sprengel-Lektorensonntag gefeiert

Region. Einen großen Dank richtete Superintendent Holger Grünjes jetzt an die Lektoren im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen: Bei einem Empfang würdigte er den engagierten Einsatz der Laienprediger in Kirchengemeinden und Altenheimen in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark. Insbesondere das Engagement von Heide-Gret Koch hob der Superintendent hervor: Die Prädikantin aus der Kirchengemeinde Brelingen hatte im vergangenen Jahr ihren langjährigen Dienst als Sprecherin und zuletzt stellvertretende Sprecherin der Lektoren im Kirchenkreis beendet. Mit Blumen und herzlichen Worten wurde sie nun auch offiziell aus ihrem Amt verabschiedet. In ihrem Dienst als Lektorensprecherin bestätigt wurde Rita Kischlat, Prädikantin aus der Elisabeth-Kirchengemeinde Langenhagen; zu ihrer Stellvertreterin wählte die Versammlung Anke Bendig aus der Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen.Gemeinsam mit Engelbostels Pastor Rainer Müller-Jödicke, Beauftragter für die Lektorenarbeit im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen, berichtete Rita Kischlat über einige Neuerungen, die der Unterstützung und Abstimmung in der Lektorenarbeit dienen: So erfolgt der Predigtversand zukünftig über einen eigenen E-Mail-Account, der von Rita Kischlat verwaltet wird, darüber hinaus finden vierteljährlich Abstimmungstreffen für die Lektorenarbeit im Kirchenkreis statt.Aktuell weist Rita Kischlat auf den Sprengel-Lektorensonntag hin, der traditionell am zweiten Sonntag im Februar gefeiert wird: An diesem Tag gestalten in vielen Gemeinden Laienprediger die Gottesdienste. Einzelne Gemeinden verlegen den Lektorensonntag aus terminlichen Gründen um ein oder zwei Wochen nach vorne oder hinten.Lektorensonntag in der Region Langenhagen: Elia-Kirchengemeinde: 5. Februar, 10 Uhr, Gerd Niestroj; Elisabeth- Kirchengemeinde: 12. Februar, 10 Uhr, Angela Tiede; Martins-Kirchengemeinde Engelbostel: 12. Februar, 10 Uhr, Michael Vogt und 19. Februar, 10 Uhr, Jutta Köster; St.-Paulus-Kirchengemeinde: 12. Februar, 10 Uhr, Eckhart Jakob; Region Wedemark: St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf: 12. Februar, 9.30 Uhr (Bissendorf) und 10.45 Uhr (Bissendorf-Wietze), Lektorenteam mit Ute Alfeis, Karin Ernst, Ira Wilkens, Elisabeth Wöbse und Elke Jüngling; Kapernaum-Kirchengemeinde Resse: 19. Februar, 11 Uhr, Lektorenteam mit Ute Alfeis, Karin Ernst, Ira Wilkens, Elisabeth Wöbse und Elke Jüngling.