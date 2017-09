Hannover 96 gegen Hamburger SV

Hannover 96 bittet die Besucher des Heimspiels gegen den Hamburger SV am Freitag, 15. September,um 20.30 Uhr eindringlich, ohne das eigene Auto anzureisen. Auf dem Großraumparkplatz "Schützenplatz" stehen aufgrund der Aufbauarbeiten für das Oktoberfest sowie des dazugehörigen Schaustellerlagers keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen daher, bereits die P+R-Plätze an den Stadtgrenzen für den Umstieg auf die Stadtbahnen zu nutzen oder - noch besser - ganz auf ÖPNV umzusteigen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Eintrittskarten zum Spiel als Fahrschein im gesamten Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover (GVH) gelten.

Wer früh anreisen kann, sollte dies bitte tun. Ab 18.30 Uhr sind die Stadiontore für Besucher des Spiels geöffnet. Unmittelbar vor dem Anpfiff sollen Wartezeiten am Einlass vermieden werden. Es wird – wie gewohnt - intensive Kontrollen geben, die die Sicherheit aller Gäste im Stadion gewährleisten. Alle Zuschauer des Spiels werden schon jetzt darum gebeten, bei der Anreise ein paar Minuten mehr einzuplanen, da es kurz vor dem Spiel rund um das Stadion sehr voll werden wird. Weiterhin gibt es im Norden einen zusätzlichen Eingang für weibliche Stadiongäste, der durch ein Schild ab sofort deutlich gekennzeichnet ist.

Es dürfen keine größeren Rucksäcke oder größere Taschen mit in die HDI Arena gebracht werden. Wer dergleichen mit sich führt, kann damit leider nicht auf das Stadiongelände gelassen werden. Erlaubt ist Handgepäck von maximal einer Größe im DIN A4-Format (297 x 210 mm) mit einer Tiefe von höchstens 15 Zentimeter. Alle Fans werden gebeten, dies zu beachten, denn auch eine Hinterlegung im oder am Stadion ist nicht möglich. Der EingangSüd/Ost ist für Besucher mit Eintrittskarten für Sitzplätze in den Blöcken O5 bis O8 und O14 bis O17 geöffnet.

Darüber hinaus findet am Freitag, 15. September, in Hannover der SportScheck Nachtlauf statt. In diesem Zusammenhang wird es in der Innenstadt von Hannover zu Verkehrssperrungen kommen. Hier zur Info einmal die Startzeiten:

• 19:30 Uhr 1,5-km-Kinderlauf

• 20 Uhr 5-km-Lauf

• 21.15 Uhr 10-km-SpeedRun

• 22.15 Uhr 10-km-Lauf