Hannover 96 verlängert Partnerschaft mit Coca-Cola

Hannover. Coca-Cola und Hannover 96 setzen ihre langjährige und erfolgreiche Partnerschaft auch in den kommenden drei Jahren fort. Coca-Cola bleibt bis Ende der Spielzeit 2018/19 Premium-Partner der Niedersachsen.

"Hannover 96 und Coca-Cola verbindet eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns, den Verein als großen Traditionsclub auch in den kommenden Jahren zu unterstützen", so Torsten Biermann, Geschäftsleiter Coca-Cola Nordwest. "Ich wünsche den Roten und ihren Fans eine tolle und erfolgreiche Saison“. Über die Getränkebelieferung hinaus plant Coca-Cola auch Aktivitäten für die 96-Fans.

Hannover 96-Geschäftsführer Martin Kind sagt: "Wir freuen uns, dass mit Coca-Cola ein so genannter Big Player weiterhin auf Hannover 96 setzt. Dies beweist auch, die Werthaltigkeit der Kommunikationsplattform Hannover 96. Coca Cola ist seit Jahren ein sehr verlässlicher Partner.“