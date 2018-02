Hoppenstedt als Staatsminister designiert

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Burgwedeler gerufen

Wedemark/Langenhagen. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB hat den Burgwedeler Bundestagsabgeordneten Dr. Hendrik Hoppenstedt (CDU) zum Staatsminister bei der Bundeskanzlerin designiert. Der Abgeordnete freut sich auf die neuen Aufgaben, die ihn im Falle eines positiven Ausgangs der SPD-Mitgliederbefragung erwarten. „Auch wenn ich mich sehr geehrt fühle, von der Bundeskanzlerin gefragt worden zu sein, war ich überrascht, als mich Frau Merkel anrief“, gab Hoppenstedt zu. „Ich gehe mit großem Respekt und etwas Demut, aber auch sehr positiver Erwartung an die Aufgabe heran“, sagte er weiter.Mit Blick auf das neue Aufgabenfeld erklärte Hoppenstedt, dass sein Hauptaugenmerk darauf liegen werde, die Kontakte vom Bundeskanzleramt zu den Bundesländern und auch zum Bundestag zu halten. „Dazu kommt der Abbau von Bürokratie, das ist mir ein wichtiges Anliegen“, so der Abgeordnete weiter. Es bleibe jedoch das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums abzuwarten. Im Hinblick auf den Wahlkreis, den er am 24.9.17 wieder direkt gewonnen hatte, sagte Hoppenstedt: „Es ist zwar klar, dass ich weniger Zeit zuhause verbringen kann als bislang. Aber so oft es geht, werde ich vor Ort sein und freue mich auf die Gespräche mit den HenBürgern dieses schönen Wahlkreises.“