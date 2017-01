Internationale Studierende freuen sich auf Familienleben in den Semesterferien

Verein Experiment sucht Gastfamilien für zwei Wochen in Bissendorf

Region. Familienleben statt Studentenwohnheim: Der Verein Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, vermittelt in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt internationale Studierende für zwei Wochen in Gastfamilien in Bissendorf. Die jungen Erwachsenen kommen unter anderem aus China, Indien, Syrien und Tunesien und sind bereits an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben. Sie wohnen meistens in Wohnheimen oder Wohngemeinschaften und möchten ihre Semesterferien nutzen, um für zwei Wochen den Alltag einer deutschen Familie kennenzulernen. Interessierte Familien können zwischen Anfang Februar und Ende April ein „Familienmitglied auf Zeit“ für jeweils zwei Wochen bei sich aufnehmen. Zudem vermittelt Experiment ab August Schüler aus aller Welt, die für drei bis elf Monate in Deutschland bleiben möchten. Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und kommen zum Beispiel aus Brasilien, Italien, Thailand und den USA.Gastfamilie kann jeder werden – egal ob Alleinstehende, Paare mit und ohne Kinder oder Patchwork-Familien, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, den Gast als Familienmitglied auf Zeit aufzunehmen – mit allen Rechten und Pflichten.Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle von Experiment in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Miriam Mentel unter Telefon (02 28) 9 57 22 24, E-Mail: mentel@experiment-ev.de. Weitere Informationen gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfreundlich.