Bewerbungen noch bis 1. März möglich

Region. Bereits zum fünften Mal verleiht die SPD-Bundestagsfraktion den „Otto-Wels-Preis für Demokratie“. Der Jugendkreativwettbewerb zur Förderung von Demokratie und Toleranz steht in diesem Jahr unter dem Motto „Miteinander statt Ausgrenzung“. „Für eine starke Demokratie, eine gerechte Gesellschaft und ein respektvolles Miteinander müssen wir jeden Tag neu kämpfen. Gerade auch junge Menschen prägen das gesellschaftliche Leben und den Umgang miteinander. Der diesjährige Otto-Wels-Preis motiviert Jugendliche sich kreativ mit dem Thema „Miteinander statt Ausgrenzung“ auseinanderzusetzen. Unsere freie und offene Gesellschaft ist verstärkt Angriffen ausgesetzt und braucht engagierte Demokratinnen und Demokraten. Demokratie muss erlebt und gelebt werden und lebt vom Mitmachen“, betont die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesjugendministerin Caren Marks.Bewerben können sich Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die sich schriftlich, gestalterisch oder in anderer Weise kreativ mit dem Thema „Miteinander statt Ausgrenzung“ auseinandersetzen. Ausschreibung und Teilnahmeformular sind unter www.spdfraktion.de/ottowelspreis abrufbar. Einsendeschluss ist der 1. März 2017.Der Otto-Wels-Preis für Demokratie wurde 2013 von der SPD-Bundestagsfraktion ins Leben gerufen. Er erinnert an den SPD-Reichstagsabgeordneten Otto Wels und seine mutige Rede, die er am 23. März 1933 als Fraktionsvorsitzender für die SPD gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten hielt.Anliegen des Otto-Wels-Preises ist es, die Erinnerung an die Schrecken der Nazi-Herrschaft wachzuhalten und das Bewusstsein gerade auch der jungen Generation dafür zu schärfen, dass die Grundlagen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie des friedlichen Zusammenlebens immer wieder erneuert und gefestigt werden müssen.