Keine Podiumsdiskussion am 26. Februar 20

Gesprächsangebot für den 12. März 2018

Hannover. Der Vorstand von Hannover 96 e.V. hat dem aktuellen 96-Fanbeirat heutemitgeteilt, dass er nicht an der für den 26. Februar 2018 geplanten Podiums-diskussion teilnehmen wird. Dafür gibt es gute Gründe. Stattdessen werdenalle offiziellen 96-Fanclubs eingeladen.Der Moderator der ursprünglich geplanten Veranstaltung, der hannoverschePfarrer Heiner Plochg, hatte sich in den vergangenen Tagen zur Vorbereitungsowohl mit dem aktuellen Fanbeirat, den nominierten Podiumsteil-nehmern der Fanszene als auch mit 96-Verantwortlichen getroffen undintensiv ausgetauscht. Danach entstanden große Zweifel an der Umsetz-barkeit des Termins mit der auf dem Podium angedachten Personen-konstellation.Der Vorstand von Hannover 96 e.V. lehnt ein Gespräch mit drei der fünfFanvertreter ab, denn: Gegen einen der geplanten Teilnehmer bestehtein vom Deutschen Fußball-Bund verhängtes deutschlandweites Stadion-verbot, außerdem ist er wegen grob vereinsschädigenden Verhaltens ausdem Hannover 96 e.V. ausgeschlossen worden. Ein anderer ist Kläger ineinem laufenden Rechtsverfahren gegen den Hannover 96 e.V..Die dritte Person hat Anzeigen gegen Vertreter von Hannover 96 erstattet.Wir haben den Fanbeirat frühzeitig darüber unterrichtet und gebeten,drei neue Podiumsteilnehmer aufzustellen, um die Veranstaltung wiegeplant durchzuführen. Auf diesen Wunsch gab es keine Reaktion, sodasswir nun handeln müssen.Uns geht es keinesfalls darum, kritische Meinungen zu verbannen – imGegenteil, auch die beiden anderen Nominierten begleiten Hannover 96 seitJahren intensiv und kritisch, aber eine derart belastete Vorgeschichte wärekeine Grundlage für einen sachlichen und zielgerichteten Austausch.Wir sind uns im Klaren darüber, dass die Beantwortung des uns im Oktobervergangenen Jahres übersandten Fragenkatalogs einem Teil der Fans einBedürfnis ist. Daher legen wir Wert darauf, dass unser Angebot zum Dialogweiterhin besteht. Wir werden nun umgehend alle 116 offiziellen Fanclubsanschreiben und sie für den 12. März zu einem Informations- und Dialogabendin der HDI Arena einladen. Dabei soll es eine moderierte Beantwortung desFragenkatalogs und eine Diskussion auch über andere Themen geben, die dieFanclubs bewegen.Wir hoffen, dass viele Fanclub-Vertreter dieses Gesprächsangebot annehmenund sich aktiv daran beteiligen werden.Vorstand Hannover 96 e.V.