Kleidersammlung mit Gütesiegel

Stiftungen finanzieren diakonosche Projekte und Einrichtungen

Wedemark/Langenhagen. Auch in diesem Frühjahr unterstützen die Gemeinden im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen wieder die Bethel-Kleidersammlung der von Bodelschwinghschen Stiftungen. Die Kleidersammlung trägt das Gütesiegel „FairWertung“ des gleichnamigen Dachverbandes. Der Verband FairWertung ist ein bundesweites Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen, die Altkleider sammeln. Ziel ist das transparente Sammeln und Verwerten von gebrauchter Kleidung zu Gunsten sozialer Projekte. Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten; alle Textilien sollten gut verpackt und Schuhe jeweils paarweise gebündelt werden. Nicht in die Kleidersammlung gehören Lumpen, stark beschädigte oder verschmutzte Kleidung, Einzelschuhe, Gummistiefel und Skischuhe.Kleiderspenden können an den folgenden Orten und zu folgenden Zeiten abgegeben werden; außerhalb dieser Zeiten ist eine Annahme nicht möglich.Region LangenhagenElisabeth-Kirchengemeinde: 26. Februar bis 2. März, 8 bis 18 Uhr im Container auf dem Kirchplatz; Emmaus-Kirchengemeinde: 5. bis 10. März, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Garage an der Ringstraße 4; Martinskirchengemeinde Engelbostel: 9. März von 16 bis 18 Uhr und 10. März von 10 bis 12 Uhr im Turm der Kirche an der Kirchstraße; Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn: 10. März, 9 bis 18 Uhr in der Kirche, Alt Godshorn 63.Region WedemarkKirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf und Bissendorf-Wietze: 5. bis 10. März, 9 bis 16 Uhr im Container auf dem Parkplatz vor dem Pfarrhaus, Am Kummerberg 2, und in der rechten Garage der Christophorus-Kirche, Christophorus-Kirchweg 1 in Bissendorf-Wietze von 8 bis 18 Uhr; Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen: 6. und 7. März, 9 bis 16 Uhr in der Pfarrscheune Elze, Wasserwerkstraße 42; Kirchengemeinde Brelingen: 5. bis 10. März von 10 bis 18 Uhr im LKW der Bethelsammlung auf dem Pfarrhof an der Hauptstraße 33; Kirchengemeinde St. Georg Mellendorf/Hellendorf: 9. März von 15 bis 17 Uhr und 10. März von 9 bis 12 Uhr im LKW vor dem Gemeindehaus am Kirchweg 3 in Mellendorf sowie in Hellendorf im Carport am Pfarrhaus, Postdamm 3.