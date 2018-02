Kooperation Hannover 96: „Mobile Ticket“ als Fahrausweis gültig

Kooperation Hannover 96: „Mobile Ticket“ als Fahrausweis gültig

Hannover. Ab dem nächsten Heimspiel von Hannover 96 am Samstag, den 24. Februar, gelten neben regulären Hannover 96-Eintrittskarten ebenfalls „Mobile Tickets“ als Fahrausweise im gesamten Tarifgebiet des Groß- raum-Verkehr Hannover (GVH).

Der Ticketinhaber erhält als Kaufbestätigung eine E-Mail mit Rechnung und dem entsprechenden „Mobile Ticket“ auf seinem Smartphone. Das Ticket auf dem Smartphone gilt mit der jeweiligen Spielpaarung, den übli- chen GVH-Merkmalen, sowie dem Namen des Ticketinhabers jeweils ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrausweis in allen Bussen und Bahnen (2. Wagenklasse) der Verbundpartner (ÜSTRA, regiobus, DB Regio, metronom, erixx und WestfalenBahn) im ge- samten Tarifgebiet des GVH.

Die nächsten bereits terminierten Heimspiele von Hannover 96 in der HDI Arena finden an folgenden Tagen statt: Sa., 24.02.2018, 15:30 Uhr: Hannover 96 – Borussia Mönchen Gladbach Sa., 10.03.2018, 15:30 Uhr: Hannover 96 – FC Augsburg.