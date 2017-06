Korb kommt aus Gladbach nach Hannover

Region. Julian Korb wechselt zu Beginn der neuen Saison zu Hannover 96. Der 25-jährige Rechtsverteidiger kommt von Borussia Mönchengladbach in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Im Alter von 14 Jahren stieß der gebürtige Essener zu den Fohlen, wo er sich in der Saison 2013/14 schließlich im Profiteam etablierte. Für die Borussia absolvierte er insgesamt 101 Pflichtspiele, davon 76 in der Bundesliga. Zudem sammelte er in elf Champions League- und sieben Europa League-Partien auch in internationalen Wettbewerben Erfahrung. Von der U15 an durchlief der Abwehrmann die U-Nationalteams des DFB. Im Trikot der deutschen U21 stehen acht Einsätze zu Buche.

Aktuell befindet sich Korb noch im Urlaub. Danach wird er – vorbehaltlich einer erfolgreich absolvierten medizinischen Untersuchung – einen Drei-Jahres-Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger unterschreiben.

Horst Heldt: „Julian hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung gesammelt – sowohl in der Bundesliga als auch international. Er ist ein Spieler, der in Gladbach sehr gut ausgebildet wurde, und der jetzt bei uns den nächsten Schritt machen möchte. Wir sind glücklich, dass er sich mit unserem Weg identifizieren kann und wir ihn für 96 gewinnen konnten.“

Julian Korb: „Die Ziele von Hannover 96 stimmen sehr gut mit meinen überein. Ich will dabei helfen, mit dem Verein den nächsten

Schritt in der Bundesliga zu gehen, wo er meiner Meinung nach absolut hingehört. Bei 96 möchte ich mich auch persönlich weiterentwickeln und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Hannover, den 07.06.2017