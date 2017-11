Zwischen sizilianischer Tradition und Pop-Avantgarde

Region. Die italienische Sängerin Etta Scollo entführt mit ihrem Programm „Rosa!“ auf eine erlebnisreiche Reise durch das Sizilien der 1960er Jahre: Am Mittwoch, 15. November, 20 Uhr, erweckt sie im Schloss Landestrost die Musik der sizilianischen Volkssängerin Rosa Balistreri zu neuem Leben. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 13 Euro.Es sind alte Stücke, deren Wurzeln in der reichen Tradition der sizilianischen Volksmusik gründen, über Jahrhunderte von Generation zu Generation mündlich überliefert, die Rosa Balistreri adaptiert und in ganz eigene musikalische Emotionen und Farben übersetzt hat. Die charismatische Sängerin Etta Scollo singt sie mal mit weicher und anschmiegsamer, dann mit rauer und kratziger Stimme – und bewegt sich dabei spielerisch leicht zwischen den Musikgenres hin und her. Ihre Stücke vertonen ihr Anliegen, Musik mit Literatur und Dichtung in einmaligen Einklang zu bringen.Ab 18 Uhr lädt das VINUM Schloss Landestrost zu einer Weinprobe erlesener italienischer Weine ein. Um Anmeldung unter Telefon (05 11) 61 62 52 00 wird gebeten. Kosten: zehn Euro pro Person.Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (0 18 05) 70 07 33 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, 31535 Neustadt unter Telefon (05 11) 61 62 52 00 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr; Freitag 9 bis 12 Uhr.