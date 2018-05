Kultur im Schloss: Lula Pena kommt am 28. Mai

Masala Weltbeat Festival – portugiesische Klänge in Neustadt

Region. Die portugiesische Sängerin, Komponistin, Gitarristin und Lyrikerin Lula Pena folgt ausschließlich ihren eigenen Regeln – in ihrer Musik wie auch in ihrer Karriere. Nur zwei Alben hat sie seit 1998 veröffentlicht, aber damit eine treue Fangemeinde in der ganzen Welt erreicht, die mit jedem ihrer seltenen und intensiven Auftritte weiter wächst. Am Montag, 28. Mai, 20 Uhr, kommt sie im Rahmen des Masala Weltbeat Festivals in das Schloss Landestrost. Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 13 Euro.Lula Penas Stimme ist tief bewegend, ihr Gitarrenstil eigen, ihr Ansatz sowohl hoch emotional wie auch konzeptionell. Fast schamanenhaft wirkt es, wenn sie mit ihrer Gitarre zu verschmelzen scheint: Ob Folk, Blues, Flamenco, französischer Chanson oder Bossa Nova – all diese Genres streift Lula Pena in ihrer Musik, ohne dabei auch nur eines so zu belassen, wie es vorher war.Eintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (0 18 05) 70 07 33 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstraße 1, 31535 Neustadt unter Telefon (05 11) 61 62 52 00 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr; Freitag 9 bis 12 Uhr.