MediaMarkt ist offizieller Premium-Partner von Hannover 96

Hannover. MediaMarkt wird fortan Premium-Partner von Hannover 96 und erhält ein umfangreiches Kommunikationspaket, das werbliche Präsenzen auf den TV-relevanten LED-Banden sowie weitere Werbemöglichkeiten und ein Ticketpaket umfasst. Getreu dem Motto „Hauptsache ihr habt Spaß“ erwarten die 96-Fans zahlreiche Promotionaktionen im Stadion sowie Meet & Greets mit Spielern. Zurück in Deutschlands höchster Spielklasse präsentiert Hannover 96 mit Deutschlands Elektrofachhändler Nummer Eins pünktlich zum Saisonstart einen neuen Partner an seiner Seite.

„Die vergangene Saison hat wieder einmal gezeigt, dass unser Fußball emotional ist und vor allem aber Freude bereitet. Mit MediaMarkt haben wir einen Partner gefunden, der genau diese Empfindungen auch mit seinen Interessenten teilt und ebenso unsere Euphorie für den Fußballsport. Die 96-Fans können sich auf gemeinsame Aktivitäten sowohl im Stadion als auch in den Media Märkten in der Region freuen“, so Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover 96.

Auch MediaMarkt ist begeistert über die neue Zusammenarbeit mit Hannover 96, die Teil seiner umfassenden Kommunikationsstrategie im Profi-Fußball ist. Durch dieses nachhaltige Engagement nutzt das Unternehmen das Vergnügen und die Emotionen, die Fans mit dem Fußballsport verbinden, um seine Markenpositionierung weiter zu schärfen und seinen Kunden Mehrwerte zu bieten – und das nicht nur bundesweit, sondern insbesondere auch über die Einbindung der in

wichtigen Fußball-Regionen ansässigen Media Märkte in die Kommunikations- und Kundenbindungsaktivitäten.

„Hannover 96 ist ein Verein, der in der vergangenen Saison mit unglaublicher Willensstärke, Leistungsbereitschaft und Spielfreude beeindruckt hat. Der Spaßfaktor sowie die Begeisterung der Fans passen perfekt zu MediaMarkt. Wir freuen uns auf die gemeinsam geplanten Aktionen und können so unseren Kunden im Raum Hannover einen echten Mehrwert bieten“, sagt Marcus Deigmann, geschäftsführender Gesellschafter des MediaMarkts Hannover-Wülfel.