Mit Zeitarbeit zurück ins Berufsleben

Kostenloser Vortrag für Wiedereinsteigerinnen

Region. Zeitarbeit – nichts für mich? Das denken viele Arbeitnehmerinnen. Doch Zeitarbeit bietet eine hervorragende Chance, nach einer Familienphase wieder beruflich aktiv zu werden, verschiedene Arbeitsfelder in unterschiedlichen Branchen kennenzulernen und sich dabei ein neues berufliches Netzwerk aufzubauen. Wie Zeitarbeit funktioniert, wie die Tarife aussehen und welche Anforderungen ein Zeitarbeitsunternehmen an seine Bewerberinnen stellt, ist Inhalt eines Vortrags am Mittwoch, 8. März, von 10 bis 11.30 Uhr im Haus der Wirtschaftsförderung der Region Hannover, Vahrenwalder Straße 7, in Hannover.Edelgard Wollny ist Geschäftsführerin der Zeitarbeitsfirma WOLLNY Personal aus Hannover. Gemeinsam mit Julia Maric vom Unternehmen Tina Voß GmbH aus Hannover wird sie Wiedereinsteigerinnen und Interessierten spannende Einblicke in die Möglichkeiten geben, die sich bei der Arbeit für eine Zeitarbeitsfirma ergeben. Die beiden Fachfrauen zeigen außerdem auf, was eine Bewerberin für einen solchen Job mitbringen sollte. Beide Unternehmen sind Mitglieder im Überbetrieblichen Verbund Hannover Region, einem Zusammenschluss kleiner und mittelständischer Unternehmen mit dem Ziel zukunftsorientierter Personalplanung unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Der kostenlose Vortrag der Koordinierungsstelle Frau und Beruf der Region Hannover findet im Konferenzraum des Hauses für Wirtschaftsförderung, Vahrenwalder Straße 7, in Hannover statt. Anmeldungen nimmt die Koordinierungsstelle Frau und Beruf per E-Mail an frauundberuf@region-hannover.de oder per Fax an (05 11) 61 62 35 49 entgegen.Die Koordinierungsstelle Frau und Beruf begleitet Frauen mit Familie auf dem Karriereweg, beim beruflichen Wiedereinstieg oder bei der Neuorientierung. In Einzelgesprächen werden Frauen zu Fragen des Wiedereinstiegs, der Fortbildung während der Elternzeit oder zur beruflichen Neuorientierung beraten. Das individuelle Beratungsangebot der Koordinierungsstelle ist kostenlos.Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover: ein Projekt gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Landes Niedersachsen, in der Trägerschaft der Region Hannover.