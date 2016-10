Munteres Scheibenlochen in Brelingen

Interessierte Schützen können sich jetzt anmelden

Brelingen. Der Verein Hunter Field Target Langenhagen(HFTL) richtet am Sonntag, 13. November, das „Muntere Scheibenlochen" beim Schützenverein Brelingen, Am Sportplatz, in der Wedemark, Ortsteil Brelingen, aus. Wettkampfbeginn ist um 10.30 Uhr. Zugelassen sind ​nur​ frei erwerbbare Druckluft- und CO2-Waffen mit Original Kimme und Korn beziehungsweise Aufnahme im Kaliber 4,5 Millimeter Diabolo. Pressluftwaffen sind nicht zugelassen. Der Schießablauf für beide Disziplinen ist stehend freihändig(Kurzwaffe einhändig), sitzend aufgestützt. Pro Trefferzone sind zwei Schuss abzugeben. Gewertet wird: Innerhalb der Trefferzone volle Punktzahl, Trefferzone angerissen halbe Punktzahl, Ausserhalb der Trefferzone null Punkte. Man kann maximal 400 Punkte erreichen. Waffen mit Federkolben erhalten fünf Bonuspunkte. Es stehen ​40​ Startplätze zur Verfügung. Es gibt die Disziplinen Freie​ ​Kurzwaffe und Freie Langwaffe. Das Startgeld beträgt 15 Euro (ahlbar bei Start) inklusive Büfett. Meldeschluss ist der 6. November. Anmeldungen werden unter​ hft30851@gmail.com​ ​entgegengenommen. Notwendig sind Name, Vorname, Disziplin und Waffe.