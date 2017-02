Noch gibt es freie Plätze

Workshops für Single-Eltern und für Frauen in Führungspositionen

Region. Zwei Veranstaltungen der Koordinierungsstelle Frau und Beruf der Region richten sich im März an ganz unterschiedliche Zielgruppen und zeigen, wie breit gefächert das Fortbildungsangebot ist: Ein zweitägiges Seminar am 13. und 14. März, begleitet Frauen, die Führungsverantwortung haben oder sich auf eine Führungsposition vorbereiten wollen. Der Titel: „Das Gefühl für Macht“. Ein fünftägiger Workshop am 10., 15., 16., 20. und 24. März hilft Alleinerziehenden beim Wiedereinstieg ins Berufsleben: „Single-Eltern starten durch“.Was prägt den Führungsalltag einer Frau, die in verantwortungsvoller Position arbeitet? Die Erwartungen an den Umgang mit Hierarchie und Macht sind vielfältig und zudem einem starken Wandel unterworfen – ob in eher männlich dominierten Strukturen oder auch in sogenannten flachen Hierarchien. Im Seminar „Das Gefühl für Macht“ am Montag, 13. März, 9 bis 17 Uhr, und am Dienstag,14. März, 9 bis 13 Uhr, im Haus der Wirtschaftsförderung, Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hannover, geht es Hierarchien ebenso wie um eigene Strategien im Umgang mit Macht, um persönliche Ressourcen und Spielregeln der Kommunikation.Neben der Kinderbetreuung auch den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben managen – für Alleinerziehende ist das eine große Herausforderung. Mit einem maßgeschneiderten Fahrplan können Single-Eltern dieses Ziel Schritt für Schritt erreichen. Perspektiven zum beruflichen Wiedereinstieg für Alleinerziehende vermittelt der Workshop „Single-Eltern starten durch“. An insgesamt fünf Tagen gibt es jeweils von 9 bis 12.30 Uhr im Haus der Wirtschaftsförderung, Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hannover, jede Menge praktische Tipps, Beratung und Unterstützungsangebote rund um Kinderbetreuung und Karriere.