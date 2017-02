Regionsverwaltung ist am Dienstag nur eingeschränkt erreichbar

Bürgerbüro öffnet am 7. Februar erst um 13 Uhr

Region. Wegen einer Personalversammlung ist die Verwaltung der Region Hannover am Dienstag, 7. Februar, bis 13 Uhr nur sehr eingeschränkt erreichbar. Das Bürgerbüro an der Hildesheimer Straße bleibt an diesem Tag bis 13 Uhr geschlossen. Gleiches gilt für die Führerscheinstelle und die Bußgeldstelle. Auch die Telefonzentrale ist bis mittags nicht besetzt. Darauf weist die Region Hannover hin. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, auf den Nachmittag oder auf andere Tage auszuweichen oder vorab zu klären, ob ihr Ansprechpartner oder ihre Ansprechpartnerin zur Verfügung steht.Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros:Montags bis freitags 8 bis 16 Uhr, mittwochs bis 17 Uhr, sonnabends in ungeraden Kalenderwochen 9 bis 12 Uhr.