Reha-Maßnahmen im Alter – welche Möglichkeiten gibt es?

Expertentelefon der Senioren- und Pflegestützpunkte am 8. Februar

Region. Mit der Einführung des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes zum Jahresanfang gilt auch ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff: Maßstab ist nicht mehr der Hilfebedarf in Minuten, sondern der Grad der Selbstständigkeit eines Menschen. Mit erhöhten Reha-Maßnahmen sollen Seniorinnen und Senioren künftig noch stärker dabei unterstützt werden, so lange wie möglich selbstständig zu leben. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Reha-Maßnahme beantragen zu können? Welche Therapieangebote gibt es wo? Wo erhalte ich Hilfe bei der Antragsstellung?Fragen rund um das Thema Rehabilitation im Alter beantwortet am Mittwoch, 8. Februar, Dr. Thomas Hildebrand vom Geriatrie Landesverband Niedersachsen am Expertentelefon der Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover. Der Experte steht von 14 bis 16 Uhr unter Telefon (05 11) 70 02 01 17 für ein Gespräch zur Verfügung. Das Expertentelefon ist ein Angebot aller drei Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover in Burgdorf, Ronnenberg und Wunstorf. Am zweiten Mittwoch in jedem Monat können alle Bürger jeweils von 14 bis 16 Uhr regionale Fachleute um Rat fragen.Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land, Telefon: (05 11) 700 201-16Marktstraße 55, Raum 00731303 BurgdorfE-Mail SPN.BurgdorferLand@region-hannover.deZuständig für: Wedemark, Langenhagen, Isernhagen, Burgwedel, Burgdorf, Uetze, Lehrte und Sehnde.Die Öffnungszeiten der Senioren- und Pflegestützpunkte im Überblick:Montag bis Freitag 08.15 bis 12.00 UhrMontag 13.00 bis 16.00 UhrDonnerstag 15.00 bis 17.00 Uhrund nach Vereinbarung