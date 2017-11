Riesenshow für kleine Pferdefans

ECHO verlost drei Familienkarten für MiMaMo 2017

Hannover. Träumen, Lachen Staunen – am 10. Dezember ist auf dem Messegelände in Hannover wieder MiMaMo-Zeit. MiMaMo, das ist die riesig bunte Kinder-Pferde-Pony-Show für die ganze Familie. Mit atemberaubender Akrobatik, mitreißender Action und tollen Schaubildern für junge Pferde-Fans. MiMaMo bringt Kinder-Augen zum Leuchten, Herzen zum Schmelzen – Gänsehautmomente garantiert. Mit dabei sind junge Talente, bekannte Stars der Pferde-Show-Szene sowie erfolgversprechende Newcomer, moderiert wird MiMaMo von radio ffn Morgenmän Franky.Zu den Highlights des diesjährigen Programms zählen unter anderem Katharina Schneidhofer und ihre verzauberten Ponys. Die 35-jährige Österreicherin weiß, was junge Pferde-Fans mögen und begeistert nicht nur das junge Publikum mit einer hinreißenden Mary-Poppins-Show, die zeigt, was ohne Zaumzeug, Trense und Sattel möglich ist.Feurig dagegen geht es bei den Isländern zu. Die Pferde „aus Feuer und Eis“ bringen mit ihrem Temperament, ihrer Anmut und ihrer Rasanz die Arena zum Beben und sorgen mit Tölt und Rennpass für Spaß und Action, die einem Vulkanausbruch gleichkommt.Speed & Adrenalin verspricht auch das Horseball-Showteam aus Frankreich. Horseball – eine Art Handball zu Pferd – hat sich in vielen Ländern bereits durchgesetzt und ist nun auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Farbenfroh, verspielt und verträumt – das Pferdetheater Kunterbunt ist seit Jahren fester Bestandteil von MiMaMo und wird die Besucher in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Schaubild in die Welt der Fantasie entführen. Liberty-Fan versus Turnierreiter – so könnte der Wettkampf zwischen Carla Degener und Charleen Blome lauten. Carla, die schon mit ihrer Mutter, der Schäferin Anne Krüger bei MiMaMo zu Gast war, tritt im HipHop-Style gegen ihre Freundin Charleen an, die aus der klassischen Turnierreiterei kommt. Beide kreieren so ein actiongeladenes Showbild, das in dieser Form einzigartig ist.Tickets für MiMaMo sind ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie online bei www.ticketmaster.de oder unter der Hotline 01806-999 0000. Die Eintrittskarten kosten je nach Sitzplatzkategorie 23, 28 oder 33 Euro.Das ECHO verlost 3 x einen Familientisch á vier Personen für die Vorstellung am 10. Dezember um 15 Uhr. Einfach eine Postkarte an den EXTRA Verlag, Burgwedeler Straße 5, 30900 Wedemark, ein Fax an die Nummer (0 51 30) 9 76 93 46 oder eine E-Mail an service@wedemark-echo.de schicken, Stichwort MiMaMo. Einsendeschluss ist Freitag, 17. November. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen. Viel Glück!