S-Bahn Hannover bleibt „Offizieller Mobilitätspartner“ von Hannover 96

Region. Die S-Bahn Hannover ist und bleibt auch in der 2. Bundesliga der „Offizielle Mobilitätspartner“ von Hannover 96. Beide Partner arbeiten seit mehreren Jahren Hand in Hand für ihre Fans und Fahrgäste und setzen die Kooperation auch in der laufenden Saison fort.

Dazu erklärt 96-Präsident Martin Kind: „Wir freuen uns, dass wir weiterhin mit der S-Bahn Hannover einen tollen regionalen Partner an unserer Seite haben und gemeinsam viele Aktionen für die Fans umsetzen können."

Michael Eisenhauer, Sprecher des Verkehrsbetriebes Niedersachsen der DB Regio Nord: „Sowohl die S-Bahn Hannover als auch Hannover 96 sind stark mit der Region verwurzelt und zwei bekannte Unternehmen im Raum Hannover. Regelmäßig bringt die S-Bahn viele Fans zu den Heimspielen in die HDI-Arena und ist somit ein passender und naheliegender Partner. Wir freuen uns, Hannover 96 auch in dieser Saison zu unterstützen und unsere Fahrgäste durch verschiedene Fan-Aktionen zu erfreuen.“

Besonders die Bahnkunden und Fußballfans profitieren von der Kooperation, denn die S-Bahn Hannover wird auch in dieser Saison regelmäßig Heimspielkarten und Stadionführungen verlosen. Außerdem sind auch Aktionen für die jüngeren Fans, wie z.B. EDDIs Rudel oder ein Fußballcamp geplant.