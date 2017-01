Schnupperprobe beim Choir under Fire

Langenhagener Chor nimmt zum Jahresanfang neue Sänger auf

Langenhagen/Wedemark. Am Donnerstag, 19. Januar, lädt der Choir under Fire zu einer Schnupperprobe ins Zelleriehaus in Kaltenweide ein. Probenbeginn ist um 19.45 Uhr. Der Januar ist ja bekanntlich die beste Zeit, die Vorsätze für das neue Jahr in die Tat umzusetzen. Und so beginnt der Choir under Fire sein Probenjahr mit offenen Türen, „um singfreudigen Männern die Gelegenheit zu bieten, ihre Vorsätze gleich in die Tat umzusetzen“ erklärt Frank Scheifler, Vorsitzender des Vereins. Er selbst singt Tenor und kann sich einen Donnerstag ohne Chorprobe gar nicht mehr vorstellen. „Bei Proben oder Auftritten erlebe ich einen regelrechten Flow,“ ergänzt Scheifler begeistert. „ Chor-Singen ist für mich neben dem Sport die beste Art, Stress abzubauen!“ Mit den Worten Pop, Jazz, Swing überschreibt das Ensemble sein Repertoire, das neben Klassikern der Jazz-Musik auch Evergreens und aktuelle Popsongs umfasst. Ob mit Klavierbegleitung oder a cappella – dass die Mischung überzeugt, erleben die Sängerinnen und Sänger bei ihren Konzerten immer wieder. Zum zwanzigjährigen Jubiläum, das der Chor im September dieses Jahres mit einem großen Konzert gebührend feiern will, werden als besonderes Highlight eine Band und ein Streicher-Ensemble die Arrangements bereichern. „Jetzt ist also der optimale Zeitpunkt, um beim Choir under Fire aktiv einzusteigen,“ bemerkt Chorleiter Martin Schulte. „Chor-Erfahrung ist gar nicht unbedingt nötig,“ so der Musiker, „aber Freude am Gesang ist unverzichtbar!“ Für Schulte ist es das ausgewogene Verhältnis aus Spaß und konzentriertem Arbeiten, das die Qualität einer Probe ausmacht. „Und wenn am Ende alle mit Ohrwurm im Kopf und einem Lächeln auf den Lippen nach Hause fahren, dann gibt es eigentlich kein besseres Gefühl,“ fasst Frank Scheifler zusammen. Kontaktadressen und weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Chores unter www.choir-under-fire.de.