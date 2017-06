Schwegler kommt ablösefrei aus Hoffenheim

Region. Hannover 96 hat sich die Dienste von Pirmin Schwegler gesichert. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Niedersachsen. Er erhält einen Zweijahresvertrag mit einem weiteren Jahr Option und wird künftig mit der Rückennummer 27 auflaufen.

Schwegler bringt die Erfahrung von 206 Einsätzen im deutschen Fußballoberhaus mit nach Hannover. Darin erzielte er sieben Tore und bereitete 20 weitere vor. Der 14-malige Schweizer Nationalspieler stand erstmals in der Saison 2006/07 im Trikot von Bayer 04 Leverkusen in einem Bundesligaspiel auf dem Platz, ehe er sich 2009 Eintracht Frankfurt anschloss. Von dort zog es ihn zu Beginn der Saison 2014/15 nach Hoffenheim.

96-Trainer André Breitenreiter: „Ich freue mich sehr, dass Pirmin in der kommenden Saison ein Teil unserer Mannschaft sein wird. Wir hatten gute Gespräche und ich bin mir absolut sicher, dass er uns mit seiner großen Erfahrung weiterhelfen wird und darüber hinaus menschlich hervorragend in die Truppe passt.“

Pirmin Schwegler: „In den Gesprächen mit Hannover 96 habe ich großes Vertrauen gespürt. Von dem Weg, den der Verein eingeschlagen hat, bin ich total überzeugt und ich freue mich sehr, ein Baustein davon zu sein. Jetzt blicke ich mit großer Vorfreude darauf, dass es losgeht.“