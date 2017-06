Seniorenfahrt

Mit der AWO nach Burhave

Region. Die AWO Region Hannover bietet vom 10. bis zum 17. September eine Gruppenfahrt nach Burhave an die Nordsee an. Übernachtet wird im Ferienzentrum der AWO SANO direkt am Deich. Das Haus ist barrierefrei und bietet ein Schwimmbad. Die Teilnehmenden erwartet Vollpension und ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm. Der Preis beträgt pro Person 495 Euro im Doppelzimmer und 585 Euro im Einzelzimmer.Die detaillierte Ausschreibung sowie weitere Informationen zu der Reise erhalten Interessierte bei der AWO Region Hannover unter Telefon (05 11) 21 97 81 77. Das komplette Programm der AWO-Seniorenarbeit kann unter www.awo-senioren.info im Internet eingesehen werden.