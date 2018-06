Test und Saisoneröffnung im Doppelpack: Athletic Bilbao kommt

Hannover. Diesen Tag sollten sich alle 96-Fans schon jetzt rot im Kalender anstreichen: Hannover 96 verbindet in diesem Sommer seine traditionelle Saisoneröffnungsfeier mit einem Heimspiel gegen einen hochkarätigen Gegner in der HDI Arena – zum letzten Härtetest vor dem Pflichtspielstart gastiert am Samstag, den 11. August, um 15.30 Uhr der spanische Top-Klub Athletic Bilbao in Hannover. Rund um das Spiel wird es ein buntes Programm für alle kleinen und großen 96-Fans geben.

Athletic musste als einziger Verein neben Real Madrid und dem FC Barcelona noch nie aus der Primera División absteigen, spielt seit der Ligagründung 1928 durchgängig in der spanischen Eliteklasse und ist auch im Europapokal Dauergast. Nach vier aufeinanderfolgenden Teilnahmen – einmal Champions League 2014/15 und danach dreimal Europa League – wurde die Qualifikation einzig in der abgelaufenen Saison verfehlt. Der Athletic-Kader ist gespickt mit Stars – und auf besondere Weise zusammengestellt: Bilbao setzt ausschließlich auf Spieler, die aus dem Baskenland stammen oder dort fußballerisch ausgebildet wurden. „Athletic Bilbao ist ein europäischer Top-Klub. Es freut mich sehr, dass wir einen solchen Gegner als letzten Prüfstein vor Saisonbeginn in Hannover zu Gast haben“, sagt 96-Trainer André Breitenreiter. Am darauffolgenden Wochenende findet die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal statt – die Roten treten beim Karlsruher SC an.

Durch das Bilbao-Gastspiel steht fest: Erstmals seit 2015 gibt es in Hannover wieder den Doppelpack aus Test und Saisoneröffnung. Im Rahmen der Partie wird das inzwischen traditionelle Kinder- und Familienfest rund um die HDI Arena stattfinden – mit zahlreichen Attraktionen und Mitmachmöglichkeiten für Klein und Groß, viel Musik und einem bunten Programm auf der großen NDR 2-Bühne. Dabei stellen sich die 96-Partner und –Sponsoren ebenso vor wie die Abteilungen aus dem 96 e.V. Und natürlich sollen auch Autogrammjäger zu den begehrten Unterschriften der 96-Profis kommen.

Weitere Details zum Ablauf des großen 96-Tags am 11. August sowie Informationen zum Ticketverkauf für das Spiel gegen Athletic Bilbao werden in den nächsten Wochen über die Klubwebsite www.hannover96.de bekanntgegeben.

Hannover, den 19. Juni 2018