Trainingslager & Testspiele: Hannover 96 präsentiert neuen Partner ‚onside‘

Hannover. Hannover 96 stellt sich für den Bereich Trainingslager und Testspiele neu auf und präsentiert mit der Beratungsagentur ‚onside‘ einen neuen starken Partner an seiner Seite. Zukünftig werden alle Anforderungen der 96er für die Off-Season direkt mit dem Hamburger Unternehmen abgestimmt. Die Akquise und Implementierung der Profi-Trainingslager und Freundschaftsspiele wird in Absprache mit der Sportlichen Leitung von ‚onside‘ ausgeführt.

„Mit der optimalen Sommervorbereitung vor dem Saisonstart und der Teilnahme am H-Hotels Wintercup jetzt im Januar, haben wir bereits sehr gute Projekte mit ‚onside‘ umgesetzt. Zudem verbindet uns ein echtes Vertrauensverhältnis zu den handelnden Personen, so dass die offizielle Partnerschaft mit ‚onside‘ der logische nächste Schritt für uns ist“, freut sich 96-Manager Horst Heldt.

„Wir freuen uns, dass Hannover 96 auf unsere Expertise im Markt vertraut und planen bereits die nächsten gemeinsamen Projekte“, äußert sich ‚onside‘-Geschäftsführer Henning Rießelmann.

Über ‚onside‘

Die onside sports gmbh, mit Sitz in Hamburg, verspricht eine ganzheitliche und ganzjährige Betreuung von Fußball-Clubs vor, während und nach der Saison. Der Fokus liegt auf der Organisation und Durchführung von Freundschaftsspielen, Trainingslagern und der Beratung im Bereich Internationalisierung. Weitere Informationen unter www.onside.net.