Tschauner bleibt in Hannover

Hannover. Hannover 96 hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Philipp Tschauner verlängert. Im Sommer 2015 war der Schlussmann vom FC St. Pauli an die Leine gewechselt. In der aktuellen Spielzeit kam der 31 Jahre alte Keeper in 18 von 20 Partien zum Einsatz und blieb dabei sieben Mal ohne Gegentor. Zudem wurde der Torhüter vor der Saison in den Mannschaftsrat gewählt. Der Kontrakt gilt für die 1. und 2. Liga.

Martin Bader, Geschäftsführer Sport von Hannover 96: „Philipp hat, seit er bei uns ist, immer nachgewiesen, dass er ein Führungsspieler und eine Persönlichkeit auf dem Platz ist. Er genießt einen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft und im Verein.“

Philipp Tschauner: „Ich freue mich darüber, dass der Verein mir schon zum jetzigen Zeitpunkt das Vertrauen ausspricht und meinen Vertrag verlängert. Dieses Vertrauen möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen und mit allen gemeinsam das große Ziel Wiederaufstieg im Sommer erreichen. Meine Familie und ich fühlen uns in Hannover unglaublich wohl. Darüber hinaus ist mir der Verein mit seinen Fans, Mitarbeitern und den Menschen dieser Stadt in kürzester Zeit ans Herz gewachsen.“