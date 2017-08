Verkehrsbehinderungen am Sonnabend, 19. August

A 2/A 352: Vollsperrungen wegen möglicher Bombenbergung zwischen Dreieck Hannover-West und Langenhagen

Region. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung auf der A 2 zwischen dem Autobahndreieck Hannover-West und der Anschlussstelle Langenhagen wurde bei Kampfmittelsondierungen ein Verdachtspunkt auf Bombenblindgänger festgestellt. Durch die Stadt Hannover wird derzeit eine mögliche Kampfmittelbergung mit Evakuierung der Bevölkerung am Sonnabend, 19. August, vorbereitet. Für die A 2 und für das Autobahndreieck A 2 mit A 352 (AD Hannover-West) wird daher am Sonnabend, 19. August, eine Vollsperrung erforderlich. Zwischen der Anschlussstelle Herrenhausen und der Anschlussstelle Langenhagen werden die A 2 und die A 352 zwischen der Anschlussstelle (AS) Herrenhausen und der AS Engelbostel für den Verkehr gesperrt. Um den Autobahnverkehr möglichst lange aufrecht zu erhalten, beginnt die Sperrung der Autobahnen schrittweise ab circa 13.30 Uhr. Die Sperrung endet nach Abschluss der Bergungsarbeiten, eine genaue Uhrzeit ist daher noch nicht bekannt. Aktuelle Informationen dazu erhalten Interessierte in der 33. Kalenderwoche auch auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale: www.vmz-niedersachsen.de.Mit Sperrung der Autobahnen sind folgende Umleitungen eingerichtet: In Fahrtrichtung Berlin erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Herrenhausen - Westschnellweg B 6 - Südschnellweg B 65 weiter bis zur Anschlussstelle Anderten auf die A 7 zum Autobahnkreuz Hannover-Ost auf die A2. LKW > 12 t werden ab B 65 Seelhorster Kreuz über die B 3/A 37 zum Autobahnkreuz Buchholz zur A 2 Fahrtrichtung Berlin geführt. Die Auffahrt der Anschlussstelle Langenhagen in Fahrtrichtung Berlin bleibt offen. Die Auf- und Abfahrten der AS Bothfeld in Fahrtrichtung Berlin bleiben baustellenbedingt weiterhin geschlosssen.In Fahrtrichtung Dortmund erfolgt die Sperrung der A 2 ab der Anschlussstelle Langenhagen. Eine Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Bothfeld über die L 382 - Langenhagen - Berenbostel zur B 6 - Anschlussstelle Herrenhausen auf die A 2. Das Abfahren von der A 2 in der Anschlussstelle Langenhagen auf die B 522 ist ebenfalls möglich. Das Auffahren in der AS Bothfeld und das Auffahren in der AS Langenhagen auf die A2 in Fahrtrichtung Dortmund ist nicht möglich. In der Anschlussstelle Engelbostel ist ein Auffahren auf die A 352 in Fahrtrichtung Dortmund während der Sperrung nicht möglich. Der Flughafen wird von Westen kommend über die AS Herrenhausen der Umleitung folgend über Stehlinger Straße - L 382 - zur Anschlussstelle Engelbostel über die A352 erreicht. Der Flughafen ist von Osten kommend über die A 2 - Anschlussstelle Bothfeld oder die Anschlussstelle Langenhagen zu erreichen. Da mit Staubildung zu rechnen ist empfiehlt es sich auch, den Flughafen von Berlin kommend ab Autobahnkreuz Hannover-Ost über die A 7 - Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Mellendorf zurück zur A 7 - Fahrtrichtung Kassel zur A 352 - anzufahren. Es sollte in jedem Fall ausreichend Zeit eingeplant werden, da trotz umfangreicher Verkehrslenkungsmaßnahmen Staubildung nicht zu vermeiden ist. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.