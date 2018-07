Verstärkung für die Offensive

Bobby Wood wechselt zu Hannover 96

Hannover. Der 25 Jahre alte Stürmer Bobby Wood kommt vom Hamburger SV zunächst für ein Jahr auf Leihbasis an den Maschsee – danach besteht eine Kaufoption.Geboren in Honolulu, der Hauptstadt des US-Bundestaates Hawaii, und aufgewachsen im kalifornischen Irvine, kam Wood 2007 im Alter von 14 Jahren aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland ins Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München. Anfang 2011 debütierte er für die Löwen in der 2. Bundesliga. Mit Beginn der Saison 2015/16 schloss er sich Union Berlin an, wo er in 31 Zweitligaspielen 17 Treffer erzielte und drei weitere Tore vorlegte. In der Spielzeit darauf folgte der Schritt in die Bundesliga zum HSV, für den in 57 Pflichtspieleinsätzen 14 Torbeteiligungen zu Buche stehen. Im August 2013 debütierte Wood im Alter von 20 Jahren unter Jürgen Klinsmann fürs US-Nationalteam. Im Trikot seines Heimatlandes absolvierte er seither 39 Länderspiele, in denen ihm zwölf Treffer gelangen.96-Manager Horst Heldt: „Bobby Wood erfüllt genau das Stürmer- Profil, das wir definiert haben. Er ist ein hochveranlagter Spieler, der sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt hat, und passt wegen seiner extrem mannschaftsdienlichen Spielweise und seiner großen Laufbereitschaft hervorragend zu uns. Zuletzt hatte er eine schwierige Zeit, aber es ist nicht lange her, dass die halbe Liga hinter ihm her war. Deswegen sind wir sehr glücklich darüber, dass wir den Transfer zu uns realisieren konnten.“Bobby Wood: „Ich habe mit dem Trainer sehr gute Gespräche gehabt und weiß, was der Verein vor hat, welche Art Fußball gespielt werden soll und welche Rolle ich dabei spielen kann. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass es die richtige Entscheidung ist, zu 96 zu wechseln. Jetzt bin ich glücklich darüber, dass es dazu gekommen ist, und freue mich, direkt morgen die Mannschaft kennenzulernen.“Am morgigen Dienstag um 10.30 Uhr wird Wood das erste Mal mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Er trägt bei Hannover 96 künftig die Rückennummer 17.