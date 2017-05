Vertrag bis 2020: Torwart Esser kommt aus Darmstadt

Region. Neuzugang Nummer zwei für Hannover 96: Von Absteiger SV Darmstadt 98 kommt Michael Esser in die niedersächsische Landeshauptstadt. Der 29 Jahre alte Torwart bringt es bislang auf 28 Bundesliga- und 24 Zweitliga-Spiele. Außerdem war er 36-mal in der österreichischen Bundesliga für Sturm Graz aktiv. Nach erfolgreich absolviertem Medizincheck hat Esser heute einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Der Schlussmann erhält bei Hannover die Rückennummer 23.

Michael Esser: „Ich möchte die erfolgreiche Entwicklung, die hier begonnen wurde, unbedingt mitgestalten. Als das Angebot von Hannover 96 kam, musste ich deshalb nicht lange überlegen. Meinetwegen könnte die Saison sofort wieder starten. Aber ich möchte mich auch noch einmal beim SV Darmstadt 98 bedanken. Ich hatte dort eine schöne Zeit in einem tollen Umfeld – trotz des Abstiegs.“

96-Manager Horst Heldt: „Michael hat in Darmstadt gezeigt, dass er mit Druck umgehen kann. Obwohl sie am Ende nicht die Klasse gehalten haben, gehörte er zu den stärksten Spielern seines Teams. Auch in Bochum und Graz hat Michael konstant gute Leistungen abgerufen. Deshalb freuen wir uns, einen weiteren Top-Keeper in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen.“