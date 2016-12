vhs Hannover Land bietet an

Jetzt den Umgang mit Windows 10 lernen

Bissendorf. Am Freitag, 6. Januar 2017, bietet die vhs Hannover Land einen topaktuellen Laptop-Kurs „Erste Schritte mit dem Laptop und Windows 10“ (V.-Nr. S660249), in der VHS-Geschäftsstelle, Am Mühlenberg 15 an. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden, welche Anschlüsse an ihrem Laptop vorhanden sind, wozu sie benutzt werden. Sie lernen wie der Laptop richtig gestartet und auch wieder ausgeschaltet wird. Erste Hinweise zum Betrieb und eine Übersicht über die Tastatur und die Bedienung der Maus runden den Kurs ab. Die Inhalte im Einzelnen sind: Hinweise zur Bedienung des Laptops; Übersicht über die Anschlüsse des Laptops; Übersicht über die Tastatur; Windows starten und beenden; Bedienung von Tastatur, Touchpad und Maus. Der Kurs, zu dem keine Vorkenntnisse vorausgesetzt werden, findet von 17 bis 20.15 Uhr statt und kostet 29,50 Euro.Einen zweitägigen Aufbaukurs „Laptop Teil 1 mit Windows 10“ (V.-Nr. S660349) bietet die VHS direkt im Anschluss an gleicher Stelle an. Dieser Kurs ist auch für alle Anwender geeignet, die schon erste „Berührungen“ mit Windows 8 oder 8.1 hatten und ihr Windows-Wissen solide aufbauen wollen. Die Inhalte sind hier: Die Windows 10-Oberfläche; Einrichten der Arbeitsoberflächen (Desktop, Start); Übersicht über einige Programme, die mit Windows 10 mitgeliefert werden; Starten und Bedienen von Programmen; Arbeiten mit Fenstern; Umgang mit Dateien und Ordnern. Dieser Kurs, zu dem Vorkenntnisse entsprechend dem Kurs oben vorausgesetzt werden, findet ab Sonnabend, 7. Januar 2017, jeweils von 9 bis 16 Uhr statt und kostet 99,50 Euro.Das Thema andere Betriebssysteme außer Windows 10 sowie Internet wird in beiden Kursen nicht behandelt. Die Teilnehmenden werden jeweils gebeten, unbedingt ihren Laptop mit installiertem Windows 10 und das Netzteil mitzubringen. Die Systeme Windows Vista, 7 oder 8 beziehungsweise 8.1 können im Unterricht jeweils nicht berücksichtigt werden.Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 83 beziehungsweise (0 50 31) 97 10 85 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.