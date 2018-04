Wahl zum 96-Sportler des Jahres

Große Bühne für großartige Leistungen

Hannover. Im Rahmen der Hannover 96-Mitgliederversammlung am kommenden Donnerstag, den 19. April 2018 (Beginn: 18 Uhr) in der Swiss Life Hall wird erstmals der 96-Sportler des Jahres gewählt. Der Sieger gewinnt nicht nur für sich, sondern –getreu dem 96-Motto „Niemals Allein“ – auch für seine Abteilung.14 der 16 Abteilungen beteiligen sich bei der Premiere an der Sportlerwahl. Sie haben Kandidaten bestimmt, die sie als ihre Abteilungssportler des Jahres für die große Abstimmung ins Rennen schicken. Ausgewählt wurden besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, aber auch Mitglieder, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Unterstützung besonders verdient gemacht haben.96-Klubchef Martin Kind verrät: „Unter den Nominierten sind Weltmeister und Olympiateilnehmer sowie engagierte Übungsleiter, die allesamt viel Zeit, Energie und Herzblut in ihre Sportarten und in 96 investieren. Diese Wahl zeigt die Vielfalt von Hannover 96.“Die anwesenden Mitglieder haben im Rahmen der Mitgliederversammlung schließlich die Qual der Wahl: Alle Abteilungssportler des Jahres werden im Laufe des Abends geehrt und vorgestellt. Am Ende wählt die Versammlung den 96-Gesamtsportler 2018. Er gewinnt einen großen Wanderpokal – und seine Siegerabteilung erhält 1000 Euro, die allen Athleten seiner Abteilung zugutekommen sollen.Wer sich vorab ein Bild über die Nominierten machen möchte, sollte sich in den Tagen bis zu Mitgliederversammlung immer wieder auf der 96-Homepage unter www.hannover96.de/sportlerdesjahres reinklicken. Mit kurzen Spots – produziert von der jungen hannoverschen Filmfirma „Teufelkueche“ – werden die Abteilungssportler dort vorgestellt. DasBesondere: In den unterhaltsamen Filmen bekommen sie alle einen 96-Fußballprofi als Paten an die Seite gestellt. Jeden Tag bis zum 19. April kommen zwei neue Filme hinzu.