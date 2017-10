Weihnachtskonzert mit Walt Kracht

Das ECHO verlost 3 x 2 Freikarten für die St. Nicolai-Kirche

Hannover. Zum zehnten Weihnachtskonzert 8. Dezember in der St.Nicolai Kirche Hannover Bothfeld laden Walt Kracht & his Orchestra dieses Jahr ein. Es werden von der Big-Band neben klassischen Weihnachtsthemen und bekannten weihnachtlichen Kompositionen im Swing-Stil auch schwungvolle Arrangements aus Musical, Oper und Operette in einem Jubiläumsprogramm zu hören sein. Das Orchester verbindet traditionelle und moderne Stücke zu einem anspruchsvollen unterhaltsamen Programm mit weihnachtlichem Flair. Als Solisten wirken mit: Inna Vysotska (Gesang) und Victor Visotsky(Gesang). In diesem Jahr präsentieren sich Nachwuchstalente und Solisten. Das Orchester hat sich durch zahlreiche TV und Hörfunksendungen einen Namen gemacht und ist überregional bekannt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die St.Nicolai Kirche ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen( Linie 9,Bus 125). Für Getränke vor dem Konzert und in der Pause sorgt die Weingalerie Ludwig Von Kapff. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem in der St.Nicolai Kirche Bothfeld,Sutelstr.20,in Bothfeld ,Telefon (0511) 6 49 76 77, Buchhandlung C.Böhnert Buchandel,Marktplatz 5,in Langenhagen, Telefon (05 11) 73 11 36. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Das ECHO verlost 3 x 2 Freikarten für das Weihnachtskonzert am 8. Dezember in Bothfeld. Einfach eine Postkarten schicken an EXTRA-Verlag, Burgwedeler Straße 5, 30900 Wedemark, oder ein Fax an die Nummer (0 51 30) 9 76 93 46 oder eine E-Mail an service@wedemark-echo.de, Stichwort Weihnachtskonzert Walt Kracht. Einsendeschluss ist am Freitag, 10. November. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen. Viel Glück!