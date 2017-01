Wimmelspaß bei den „Roten“

Stefan Lohr

96-Wimmelbuch

Unser Tag im Stadion

27 cm x 37,7 cm

5 illustrierte Papp-Doppelseiten

ISBN 978-3-7616-3047-1

14,96 Euro

Das Buch:

121 Jahre ist es her, dass der Traditionsverein Hannover 96 gegründet wurde. Seitdem dominieren die Farben Schwarz-Weiß-Grün die Fußballszene der niedersächsischen Landeshauptstadt. Ebenso wie in dem aktuellen Wimmelbilderbuch, in dem begeisterte Fans ihre Flaggen und Schals in den Vereinsfarben von Hannover 96 schwenken.

Auf fünf kunterbunten Papp-Doppelseiten präsentiert das „96-Wimmelbuch“ fröhliche Einblicke in das Geschehen rund um die HDI Arena und mitreißende Szenen auf dem Spielfeld. Kleine und große Betrachter verfolgen die Ankunft der Mannschaft und das Einlaufen der Spieler in ihren roten Heimtrikots, denen das Team den Namen „die Roten“ verdankt. Immer wieder gibt es im turbulenten Fangewimmel neue Details zu entdecken.

Ordner Lothar, Greenkeeper Olaf, Polizist Theo und Einlaufkind Paul sind nur einige von vielen Figuren, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ebenso wie Maskottchen EDDI, das sich auf jeder Seite des Wimmelbilderbuches versteckt hat. Ein farbenfrohes Spektakel für alle Hannover 96-Fans und ein fesselnder Begleiter für einen Ausflug ins Stadion.

Der Illustrator:

Stefan Lohr studierte Kommunikationsdesign in Stuttgart und arbeitet seitdem als freiberuflicher Illustrator und Grafik-Designer. Seit über 15 Jahren zeichnet er für viele renommierte Kinder- und Jugendbuchverlage, Firmen und Werbeagenturen. Für den J.P. Bachem Verlag hat er bereits das Wimmelbilderbuch „Mein VfB Stuttgart“ gestaltet.