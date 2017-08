6. Resser Moorfest

Resse. Zum inzwischen 6. Resser Moorfest sind alle Freunde, Förderer und Ehrenamtliche eingeladen ins Mooriz zu Wildbratwürstchen vom Grill, mit Crêpes verschiedenster Geschmacksrichtungen und kühlen Getränke aller Art.

Die Wiedervernässung der Moore in der Hannoverschen Moorgeest hat begonnen. Langsam aber stetig geht es voran. Besonders erfreulich ist, dass unabhängig davon der Resser Moor-Erlebnispfad zügig entwickelt wird. Die Region Hannover hat den Ausbau übernommen und sie beabsichtigt die laufende Betreuung dem Verein Bürger für Resse zu übergeben. Ein Großteil der Flächen konnte bereits in den Wintermonaten 2016/17 entkusselt werden. Last but not least kann jetzt auch die Heidefläche vor dem Moor-Erlebnispfad realisiert werden, ebenfalls unter Federführung der Region Hannover. Die ersten Arbeiten beginnen im September, also kurz nach dem Moorfest. Für beide Projekte benötigt der Verein Bürger für Resse wieder tatkräftige Hilfe.

Allen Beteiligten ist bewusst, dass nach der Fertigstellung des Moor-Erlebnispfades und der Heidefläche auch weiterhin ehrenamtlicher Einsatz benötigt wird. Für Führungen, für Entkusselung, für Pflege der Flächen und vieles mehr. Richtig und wichtig ist deshalb, dass auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommt. Der Verein Bürger für Resse freut sich auf viele Freunde der Moore und des Mooriz am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr.