90 Euro übergeben

Behindertenbeirat spendet Einnahmen

Mellendorf. Der Behindertenbeirat der Wedemark hat dem Kinderpflegeheim in Mellendorf jetzt eine kleine Spende in Höhe von 90 Euro überreichen können. Dieser Betrag kam von den circa 40 Zuhörern eines Vortrages von Professor Sandalcioglu aus dem Nordstadt-Krankenhaus über das Thema „Allgemeine Rückenleiden und Therapien" im Bürgerhaus in Bissendorf zusammen, den der Behindertenbeirat organisiert hatte.Das Kinderpflegeheim bedankte sich für die Wertschätzung ihrer Einrichtung.