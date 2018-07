Abendgottesdienst

Mandelsloh. „Gott träumt anders“ – unter diesem Thema steht der musikalische Abendgottesdienst in der St.-Osdag-Kirche am Sonntag, 22. Juli, um 18 Uhr. Dagmar Ebeling und Silvia Engelke haben sich mit dem Songtext von Peter Fox "Haus am See" beschäftigt. Musikalisch werden die beiden dabei von Kathrin Kahle am Cello und von Elke Schadow, sowie Linde Liedtke am Akkordeon unterstützt. Bei schönen Wetter findet der Gottesdienst auf der Wiese hinter der Kirche statt. Im Anschluss klingt der Abend bei Gesprächen, Brot und Wein aus.