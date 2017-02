Abfuhr verschiebt sich

Region. Die diesjährige Personalversammlung der Beschäftigten der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) findet am Mittwoch, 1. März, statt. Die Veranstaltung ist ganztägig. Darum verschiebt sich die Abfuhr von Abfällen und Wertstoffen unter Einbeziehung des Samstags um einen Tag. Am Mittwoch, 1. März, holt aha keine Abfälle und Wertstoffe ab. Die Touren werden am Donnerstag, 2. März, nachgeholt, die Donnerstags-Touren am Freitag, 3. März. Die Freitags-Touren werden am Samstag, 4. März, nachgeholt.

Die Wertstoffhöfe und Deponien sowie die Sonderabfall-Annahmestelle bleiben am Mittwoch geschlossen. Das aha-Servicetelefon und die kostenlose Gebührenhotline sind am Mittwoch, 1. März, nicht besetzt. Auch die Betriebsstätten und die aha-Zentrale an der Karl-Wiechert-Allee in Groß-Buchholz sind an diesem Tag geschlossen.