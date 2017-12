Abfuhr verschiebt sich

Wedemark. Der 1. Januar, Neujahr, ist ein Feiertag. An diesem Tag fährt REMONDIS die gelben Säcke von in den Umlandkommunen der Region Hannover nicht ab. In Folge dessen verschieben sich die REMONDIS-Abfuhrtermine in der ersten Januarwoche um jeweils einen Tag: Die Montagstouren werden am Dienstag, 2. Januar, nachgefahren. Die LVP-Abfuhr vom Dienstag verschiebt sich auf Mittwoch, 3. Januar. Die Mittwochstouren werden am Donnerstag, 4. Januar, nachgefahren. REMONDIS holt die Donnerstagstouren am Freitag, 5. Januar, nach. Und die Freitagstouren verschieben sich auf Sonnabend, 6. Januar. Die gelben Säcke müssen bis 7 Uhr morgens zur Abfuhr bereitgestellt sein.