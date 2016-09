Abo-Theater in der Grundschule

Tourneetheaters Bremen präsentiert Sozial-Satire „Top-Dogs“

Mellendorf. Das ABO-Theater präsentiert am Sonnabend, 24. September, um 20 Uhr ein Gastspiel des Tourneetheaters Bremen in der Grundschule Mellendorf. In der Sozial-Satire „Top-Dogs“ des bekannten Schweizer Schriftstellers Urs Widmer, erleben entlassene Führungskräfte das Grauen und das Groteske, das sie anderen durch ihre Entlassung zugefügt haben, an sich selbst.Acht Top-Manager („Top Dogs“) leiden unter ihrer Entlassung und können kaum begreifen, dass sie nun die Entlassenen sind. Sie müssen nun das, was sie vielen Arbeitnehmern zuvor durch deren Entlassung angetan haben, selbst erleben. Sie sind entlassen worden, weil Unternehmen umstrukturiert, redimensioniert oder geschlossen werden. Das Drama zeigt die völlige Entfremdung der Top Dogs von ihrem Beruf, ihrem Privatleben und sich selbst. Keiner der entlassenen Manager schafft es, nach seiner Kündigung in ein „normales“ Leben zurückzufinden. Sie alle sind gefangen in dem Wahn, nach ihren alten Zielen zu streben: Macht, Einfluss, Ansehen und Geld. Familienglück oder Empfinden von Liebe sind für die Charaktere nicht mehr möglich, da sie so sehr von diesen Werten entfremdet sind.Der Zuschauer erlebt wie durch eine Spiegelscheibe hindurch die Befindlichkeiten dieser entlassenen Manager, die sich zwecks Schockabfederung, Enttäuschungsverarbeitung und beruflicher Reintegration zu einem Outplacement-Seminar eingefunden haben. Präsentiert wird ein Königsdrama der Wirtschaft. Die Globalisierung frisst ihre Kinder.Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.proticket.de, telefonisch über die pro Ticket-Hotline (02 31) 9 17 22 90 und bei Vorverkaufsstellen des ProTicket Systems (laporte) erhältlich. Außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen Foyer im Rathaus, Bücher am Markt und Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und im Ticket-Shop Am Eisstadion.