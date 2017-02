Abschlussgottesdienst

„What if god was one of us?“

Bissendorf. „What if god was one of us?“ von Joan Osborne ist das Lieblingslied des diesjährigen Traineekurses und Titel des Trainee-Abschlussgottesdienstes in der Wedemark. Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre? Ein Fremder im Bus? Was würdest du ihn fragen wollen? Diese und andere Fragen und auch ein Erinnern an die Themen und Erlebnisse während der Traineezeit werden Inhalt des Gottesdienstes sein. Genauso wie die Zertifikatsübergabe an die Trainees. Der Gottesdienst findet am Freitag, 10. Februar, um 18 Uhr in der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf statt.