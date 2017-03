Großer Finalworkshop von Tanzprojekt

Mellendorf. Die Abschlusspräsentation des 3. Workshops vom Tanzprojekt „3 x 3 days for dance“ in Kooperation des Vereins Miteinander und der Compagnie Fredeweß aus Hannover findet statt am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr in der Jugendhalle.Gezeigt wird die Choreographie, die am Montag- , Dienstag- und Donnerstagnachmittagvon etwa 40 Teilnehmern mit der Compagnie Fredeweß erarbeitet wird (circa 20 Acht- bis Zehnjährige, circa zwölf Kinder beziehungsweise Jugendliche von elf bis 18 Jahren und acht Erwachsenen zu etwa gleichen Teilen Deutsche und Geflüchtete, ein Drittel sind männlich, zwei Drittel weiblich). Der Eintritt ist frei. Interessierte sind herzlich willkommen.