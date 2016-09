ADFC-Sonntagstour

Wedemark. Am Sonntag, 18. September, bietet die Ortsgruppe des ADFC Wedemark eine Radtour unter Leitung von Detlef Söffker an. Das Ziel sind die Wasserbüffel der Familie Baumgarte in der naturnahen Ihme-Niederung. Es handelt sich um das Projekt „Wasserbüffel Ihmeaue“, wobei die Büffel für die Landschaftspflege des Schutzgebietes schon sehr erfolgreich waren. Treffpunkt: Bahnhof Mellendorf 9.30 Uhr. Abfahrt in Mellendorf 9.54 Uhr und in Bissendorf 9.57 Uhr nach Hannover. Rückfahrt mit Fahrrad insgesamt circa 65 Kilometer. Eine Einkehr ist geplant. Wegen der

Gäste sind herzlich willkommen mit verkehrssicheren Fahrrädern. Die Fahrgeschwindigkeit wird dem Schwächsten angepasst.