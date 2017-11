Adventliche Fahrt ins Blaue

Überraschungsfahrt der Wedemärker NaturFreunde

Wedemark. Am Donnerstag, 7. Dezember, starten die Wedemärker NaturFreunde zu einerFahrt ins Blaue. Treffpunkt ist um 12.15 Uhr der Bahnhof Mellendorf (nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich). Zum Zielort wird verraten, dass er sich jetzt offiziell Hansestadt nennen darf, um 1250 gegründet wurde und bis ins 16. Jahrhundert eine Blütezeit des Handels erlebte. Die Stadt ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt und besitzt seit 40 Jahren sogar einen Hafen. Viel bekannter ist sieallerdings durch den von einem Künstler auf besondere Weise umgestalteten und nach ihm benannten Bahnhof. Hier wird die Gruppe von einer Gästeführerin erwartet, die den NaturFreunden in etwa anderthalb Stunden die Stadt näher bringt. Nach der Führung und einem Cafébesuch lockt der Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Es kann an einem Konzert in der St. Marienkirche teilgenommen werden sowie an der Zeremonie des Adventsfensteröffnens vor dem Alten Rathaus.Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bittet die Organisatorin Ingrid Mehrmannum möglichst baldige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immerherzlich willkommen. Die Kosten für Vereinsmitglieder betragen zwölf Euro, für Gäste 15Euro.