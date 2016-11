Für Freitag noch Helfer für Budenaufbau gesucht

Abbensen. Der Dorfverschönerungsverein (DVV) Abbensen lädt auch in diesem Jahr zum Adventsbasar ein. Bereits am Sonnabend, 19. November, ab 14 Uhr erwartet die Besucher vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein buntes Angebot an weihnachtlichen Produkten. Neben klassischen Artikeln für die Adventszeit, wie Adventsgestecke und -kränze, wird von Hobbykünstlern ein umfangreiches Sortiment von selbst hergestellten kunsthandwerklichen Gegenständen angeboten. Im Dorfgemeinschaftshaus wartet eine Kaffeetafel mit leckeren Torten, natürlich alle selbst gebacken. Und auch sonst ist für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Kinder wird wieder ein Nostalgiekarussell aufgebaut und die Tombola bietet viele tolle Preise.Für Interessenten, die sich kurzfristig am Adventsbasar in Abbensen beteiligen wollen, stehen noch in ganz geringem Umfang Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind unter Telefon (01 76) 39 07 14 35, E-Mail alfred.falkenberg@htp-tel.de oder auf der Homepage des DVV, www.abbensen-dvv.de möglich. Herzlich Willkommen sind außerdem noch Helfer für den Aufbau der Buden am Freitag, 18. November, ab 13 Uhr.